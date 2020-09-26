Авиакатастрофа АН-26: Работы у Чугуева продлятся минимум два дня, за "черные" ящики возьмутся после идентификации тел

Крушение военного самолета АН-26 у Чугуева ГСНС

Доступ к самописцам пока ограничен, поскольку продолжаются работы с телами

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что специалисты будут работать на месте авиакатастрофы самолета АН-26 у Чугуева еще минимум два дня. Об этом сообщает УНН.

"Осмотр места происшествия будет осуществляться еще минимум два дня, потому что обломки могут находиться на расстоянии от 3 до 5 километров от эпицентра события. Обязательно (нужно - ред.) их собрать для того, чтобы установить реальную картину", - отметил он.

Как отметил вицепремьер-министр Украины Олег Уруский во время заседания правительства, сотрудники ГСЧС начнут работать с бортовыми самописцами после того, как закончат работу с телами погибших.

"Черные ящики" найдены... к ним пока доступа нет, пока не закончена работа с телами погибших. Как только будет закончена работа с телами погибших, представители ГСЧС смогут добраться до бортовых самописцев", - пояснил Уруский.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области.

Впоследствии спасатели, работающие на месте авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве, нашли тела 25 погибших человек.

Председатель Правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вицепремьер-министр Олег Уруский заявил, что для идентификации тел погибших в катастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области проведут ДНК-экспертизу, а процедура может продлиться до трех недель.