Авиакатастрофа АН-26: Для идентификации тел возьмут ДНК-образцы, сама процедура займет до трех недель

Место крушения военного самолета АН-26, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева 26.09.2020 ГСЧС

Тела погибших очень изуродованы

Председатель Правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что для идентификации тел погибших в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области проведут ДНК-экспертизу, а процедура может длиться до трех недель. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Тела находятся в крайне изуродованном состоянии. Фактически все они обгорелые. И на сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось", - сказал Уруский.

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Он также отметил, что проведение экспертизы ДНК может занять от двух до трех недель: "Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. По словам экспертов, это займет от двух до трех недель. Только после этого можно будет говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов".

Кроме этого, ранее заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что для опознания погибших проведут экспертизу ДНК, а забор образцов будут делать сегодня.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области.

Впоследствии спасатели, работающие на месте авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве, нашли тела 25 погибших человек.

Курсант-третьекурсник, который выжил катастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.