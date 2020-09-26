Авиакатасрофа в Харьковской области: Возле Чугуева нашли еще одно тело и черные ящики самолета

Крушение военного самолета АН-26 у Чугуева ГСНС

Бортовые самописцы еще не изъяли из самолета

Спасатели обнаружили тело еще одного человека, который погиб в результате падения военного самолета АН-26 у Чугуева, таким образом обнаружили 23 погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали", - рассказали в ГСЧС и добавили, что тело погибшего обнаружили утром в субботу под фюзеляжем, продолжаются поиски еще двух человек.

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Как отмечают в командовании Воздушных сил ВСУ, на месте трагедии специалисты обнаружили бортовые самописцы. Они уцелели, однако их еще не изъяли из самолета.

Кроме этого, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы, ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

На место аварии срочно выехал председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, поскольку появилась информация о погибших.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга заявил, что пилот АН-26 сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку.