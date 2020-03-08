live
Новости » События Читати новину українською

Авиабомбы в аэропорту Днепра: Боеприпасы вывезли, работу аэропорта восстановлена

Сотрудники ГСЧС изъяли пять снарядов времен Второй мировой войны

Международный аэропорт "Днепропетровск" возобновил свою работу после того, как пиротехники изъяли с территории авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области. 

Согласно сообщению, утром в воскресенье, 8 марта, аэропорт был закрыт для приема и взлета, а со 150-ти метровой зоны от места, где обнаружили боеприпасы, провели эвакуацию персонала аэропорта до жилой зоны (авиагородок) - 1,6 км. Терминал аэропорта не попадал в зону эвакуации. 

После этого пиротехники продолжили поисковые работы, через некоторое время было  обнаружено еще три единицы авиабомб. Всего специалисты обследовали 4 квадратных метра территории и обнаружили пять единиц устаревших авиационных бомб SC-10. 

Как отмечается, в 12:10 международный аэропорт "Днепропетровск" снова начал принимать самолеты на взлет и посадку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре временно прекратили работу международного аэропорта "Днепропетровск", поскольку на территории аэродрома обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Отставка Гончарука и Рябошапки. Правительство Шмыгаля | 05.03.20
Народ против | Интервью с Евгением Червоненко | 05.03.20
Час вопросов к правительству. Утреннее заседание Верховной Рады | 06.03.20
Владимир Быстряков | Новые лица в правительстве. Смена Кабмина | Ток-шоу
Олег Синютка | Интервью с Литвиненко на ZIK | 07.03.2020
Михаил Грицкан | Интервью с Литвиненко на ZIK | 07.03.2020