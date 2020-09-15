Авария возле Чабанов: Транзит газа в Европу обеспечен в штатном режиме, - Минэнерго

На газопроводе перекрыли подачу голубого топлива

Прорыв газопровода в Киевской области ГСЧС

Транзит газа в Европу обеспечен в штатном режиме, несмотря на прорыв газопровода вблизи Чабанов Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Фейсбук.

Отмечается, что из-за инцидента на магистральном газопроводе была перекрыта подача газа. В то же время транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах. На месте прорыва продолжаются ремонтные работы.

В ГСЧС сообщили, что авария произошла из-за разгерметизации газопровода диаметром 1020 мм. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. К аварийным работам привлекали 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС – 21 спасатель и 5 единиц техники.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 15 сентября, вблизи Чабанов Киевской области прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу. В ближайших населенных пунктах уже выключили электроснабжение. В аварийной службе тогда заявили, что говорить о "взрыве" газа некорректно.

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Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за прорыва газопровода возле Чабанов. Дело открыли по статье о повреждении объектов магистральных газопроводов.