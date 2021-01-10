Авария в Донецкой области: Специалисты нашли четыре прорыва на водопроводе "Горловка-Торецк" и изъяли гранату

В Донецкой области произошла авария на водопроводе Фото из открытых источников

Проведение ремонтных работ на водопроводе возможно лишь при условии соблюдения режима прекращения огня

В Донецкой области нашли четыре прорыва на водопроводе "Горловка-Торецк", из-за чего жители четырех населенных пунктов остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"В 14:00 10 января завершено проведение обследования участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Южное, выявлено 4 мест порывов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе аварии были частично проведены земельные работы. Во время обследования водопровода специалисты обнаружили и изъяли гранату ПГ-22.

Также 11 января специалисты планируют провести ремонтные работы водопровода и окрестностях пгт Южное. Однако, это возможно при условии соблюдения прекращения огня.

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Кроме этого, в "серой зоне" рабочим разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.

Напомним, 4 января в Донецкой области произошла авария на водопроводе, в результате чего без водоснабжения остались жители городов Торецк, Железное, а также поселков Северное и Южное. Частично вода была отключена в пгт Щербиновка.

В связи с этим в Торецке украинские военнослужащие подвезли местным жителям запас питьевой воды.