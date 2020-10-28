Авария на железной дороге в Кривом Роге: Правоохранители задержали виновника инцидента

Восстановительные работы возле Кривого Рога Telegram-канал Владимира Жмака

У злоумышленника также нашли вещественные доказательства

Правоохранители задержали мужчину, который повредил железнодорожные пути возле Кривого Рога, в результате чего 15 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщил в Telegram председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлено и задержано с поличным злоумышленника, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и послужило причиной схода 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - рассказал Жмак в уточнил, что сейчас злоумышленник дает показания.

Как отмечается, сейчас на железнодорожном перегоне продолжаются восстановительные работы, уже подняты и установлены на рельсы четыре вагона.

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Напомним, сегодня, 28 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошла авария на железной дороге. В частности, во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.

Впоследствии было установлено, что в Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов из-за умышленного повреждения колеи.