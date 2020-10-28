live
Новости » События Читати новину українською

Авария на железной дороге в Кривом Роге: Правоохранители задержали виновника инцидента

Восстановительные работы возле Кривого Рога Telegram-канал Владимира Жмака

У злоумышленника также нашли вещественные доказательства

Правоохранители задержали мужчину, который повредил железнодорожные пути возле Кривого Рога, в результате чего 15 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщил в Telegram председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлено и задержано с поличным злоумышленника, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и послужило причиной схода 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - рассказал Жмак в уточнил, что сейчас злоумышленник дает показания. 

Как отмечается, сейчас на железнодорожном перегоне продолжаются восстановительные работы, уже подняты и установлены на рельсы четыре вагона.

Новости по теме: Укрзализныця с понедельника возобновит продажу билетов на 11 станциях

Напомним, сегодня, 28 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошла авария на железной дороге. В частности, во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.

Впоследствии было установлено, что в Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов из-за умышленного повреждения колеи. 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Винницкой области в доме обнаружили три мертвых тела, двое из них - дети
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Туманный второй тур. Подсчет голосов. Переполнение больницы | Детали дня | 27.10.20
Кадровые ротации в правительстве. Жизнь в кредит. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Александр Попов | Ток-шоу
Избирательные результаты. Фальсификации и нарушения. Диджитализация в действии | Ток-шоу
Когда будет второй тур выборов? Результаты опроса от президента | #Новости | 27.10.20