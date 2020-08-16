Авария Delfi: подъем танкера осложняют погода и характер дна

Впрочем, водную поверхность в районе танкера, где наблюдаются пятна мазута, обработали биосорбентом " Эконадин"

Подготовка к подъему танкера Delfi, который затонул возле одесского пляжа, затягивается из-за погодных условий и характера дна. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на компанию "Трансшип", дочерняя фирма которой, "Краншип", проводит работы на судне.

Как отмечается, в субботу из-за волнения моря и высоты волны 1-1,5 м водолазы не смогли приступить к грунтоприбирання танков со стороны моря.

Кроме того, работа по разрушению крупных камней с помощью плавучего крана была выполнена только частично.

"Эти препятствия не являются просто камнями, лежащими на дне, а каменной породой ракушечного происхождения. В связи с этим необходимо будет применять дополнительное механизированное оборудование для уборки данной помехи, на что может потребоваться дополнительно несколько дней", - отметили в компании.

Новости по теме: Капитану затонувшего танкера Delfi назначили наказание

В субботу на борт судна подали воздушные фаны и оборудовали воздуховоды, после чего было произведено вентилирования и замывка танков №10 и 16. Водолазы обследовали район сухого трюма и главную палубу. Были выявлены дефекты последней и разработана технология их устранения. Также специалисты определили уровень воды в центральных танках №9, 12 и 15.

Водную поверхность в районе танкера, где наблюдаются пятна мазута, обработали биосорбентом "Эконадин".

Напомним, 18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Delfi" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время, 26 июля события вокруг танкера "Delfi" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Позже Владислав Криклий сообщил, что найден кран, с помощью которого будут поднимать затонувший возле Одессы танкер "Delfi". Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.