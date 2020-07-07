Аваков: К ликвидации пожаров на Луганщине привлекли два самолета ГСЧС и более 1000 сотрудников МВД

Также на месте работает координационный штаб

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к ликвидации пожара в Луганской области привлекли более 1000 работников системы МВД, а также на место отправили два пожарных самолета ГСЧС. Об этом сообщает прессслужба МВД.

"С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганской области и приданых сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара. Только что с Краматорска вылетели 2 пожарные самолеты АН-32П ГСЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируемая. Делаем все, чтобы сохранить жизнь людей", - рассказал Аваков.

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По его словам, полицейские оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг.

Напомним, утром во вторник, 7 июля, в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар в местном лесничестве, в результате чего пришлось проводить эвакуацию жителей двух поселков.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство предоставит помощь гражданам, которые пострадали вследствие масштабных пожаров в Луганской области.