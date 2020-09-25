Атака клонов: Чернорабочий хотел стать Филатовым, но не получилось

Лже-Филатов Руслан Ержекевич Скриншоты из видео

Чернорабочий из Пятихаток Руслан Ержекевич пытался сменить имя и фамилию на "Борис Филатов". На это его уговорил некий Андрей Потапов, которому Ержекевич недавно строил гараж в Днепропетровской области. За услугу по "переименованию" Потапов предложил 15 тысяч гривен и выплатил аванс - 7 тысяч, передает "Gorsovet".

Лже-Филатов был обнаружен в Кропивницком, куда он приехал оформлять документы по смене имени и фамилии. Он рассказал, что Андрей Потапов - человек с уголовным прошлым, предлагал переименоваться в Бориса Филатова не только ему, но и другому разнорабочему по имени Николай Лелека.

По его словам, курирует деятельность Андрея Потапова - Евгений Текутьев из Днепра. Именно Текутьев поставил Потапову задачу находить людей, которые будут готовы за деньги изменить имя и фамилию на "Борис Филатов".

Напомним, ранее СМИ писали, что Евгений и Елена Текутьевы - это известные днепровские фальсификаторы, специализирующиеся как раз на подаче двойников на выборах.

Сейчас Текутьевы являются членами Днепропетровской городской избирательной комиссии от партии "Голос". Семейство уже много лет работает на скандально известного днепропетровского "авторитета" Петровского. Ранее они уже были замечены в фальсификациях против Загида Краснова и Бориса Филатова.

На Текутьевых постоянно жалуются наблюдатели и активисты, они многократно обвинялась в фальсификациях, срыве заседаний комиссии, подаче двойников и других манипуляциях. Интересно, что по подаче двойников Текутьевы не первый год работают с Алексеем Корниловым, который славится этой технологией. Сейчас Корнилов - главное ответственное лицо по комиссиям и фальсификациям в штабе у Нарика.

Напомним, ранее СМИ писали, что нынешний глава городской партийной ячейки "Голоса" в Днепре - Владимир Юрченко. Этот человек не первый год занимается юридическими вопросами Петровского.

Юрченко лоббировал интересы скандальной фирмы Святослава Олейника и Нарика "УПС", оформлял незаконные постройки и занимался узакониванием ларьков и парковок. Он же во время президентских выборов подал в территориальную комиссию семейство Текутьевых, в то время - от партии Порошенко.

Крайне любопытна позиция главы партии "Голос" Киры Рудик. К ней неоднократно обращались с информацией о том, что днепровский "Голос" продал свои квоты местному криминалитету.

Об этом Кире Рудик говорили общественники, активисты и эксперты. Тем не менее, глава партии продолжает подыгрывать новым "боссам" днепровского "Голоса"