Археологи показали самую большую золотую находку на Закарпатье

Шейное украшение, вероятно, принадлежал вождю племени Фото из архива Владимира Мойжеса

Это - шейное украшение торквес, весом 544 г

Украинские археологи показали нашейный украшение, весом 544 г, которая стала самой большой золотой находкой Закарпатья. Об этом сообщил заведующий археологической музея им. проф. Э. Балагури Ужгородского нацуниверситета Владимир Мойжес, передает Укринформ.

“Шейное украшение — торквес, весом 544 г был найден в Малокопанському сакральном комплексе. Содержание золота в изделии составляет 94,52%, Проведенный анализ позволяет предположить, что для его изготовления было использовано трансильванское и уральское золото. Сейчас этот торквес как отдельный артефакт является крупнейшей золотой находкой на Закарпатье", - отметил он.

Фото из архива Владимира Мойжеса

При этом ученый добавил, что торквес состоит из четырех сплетенных золотых прутьев диаметром 9-10 мм, а внутри содержится еще один, но тонкий. Конечности украшения имеют закругленную форму.

Фото из архива Владимира Мойжеса

Фото из архива Владимира Мойжеса

Фото из архива Владимира Мойжеса

По его словам, уникальную находку удалось обнаружить во время исследования дакийского сакрального центра в Малой Копани. Впрочем украшение откопали не сплошным - оно состояло из нескольких частей, потому что было раньше изрубленным. Ученые объясняют это тем, что на месте ее обретения когда-то проводились обряды погребения.

Фото из архива Владимира Мойжеса

"Торквесы не столько определялись функцией украшения, сколько подчеркивали социальный статус владельца. В частности, на это указывает знаменитая мраморная статуя, хранящаяся в Капитолийском музее "умирающий галльский вождь" (копия бронзового изображения вылитого по приказу пергамского царя Аттала и в 230-220 гг. до н. э.) Кстати, торквес "умирающего галла" наиболее подобен найденному нами в Малой Копани. Следовательно, он мог быть атрибутом вождя", - дополнил археолог.

Фото из архива Владимира Мойжеса

Сейчас золотое украшение находится в фондах Закарпатского областного краеведческого музея.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде археологи нашли редкую европейскую монету, которой около 1000 лет. Денар был отчеканен в королевстве хорватов и венгров во времена правления короля Кальмана (Коломана И).