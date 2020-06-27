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Арест или 10 миллионов: Председателю Кировоградской ОГА избрали меру пресечения

Андрей Балонь Фото с открытых источников

Андрея Балоню арестовали на 2 месяца с возможностью выйти под залог

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню. Об этом сообщила представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, чиновника арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог на сумму около 10 миллионов гривен.

"Балоня взяли под стражу сроком на два месяца. Кроме того, суд определил размер залога. Чиновник может выйти на свободу, внеся примерно 10 млн гривен залога", – отметила пресс-секретарь САП.

Напомним, недавно председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь погорел на взятке в 2 миллиона гривен. 

После этого президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке чиновника. "Украл - садись", отметил глава государства и подчеркнул, что закон один для всех, а Балонь должен понести наказание.

Того же дня главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении. 

К слову, кроме Балоня, на коррупции также погорел его сообщник, руководитель патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергей Шевченко, которого накануне отправили за решетку.

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