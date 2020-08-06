Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко

Арест коллекции картин Порошенко Фото из открытых источников

В этом деле нет обоснованного подозрения в совершении бывшим Президентом уголовного преступления, и отсутствуют данные о намерениях собственника имущества продать или подарить арестованные картины

Арест коллекции картин бывшего Президента Петра Порошенко отменил Киевский апелляционный суд. Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские Новости".

Отмечается, что арест на имущество — 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.

Адвокат Порошенко Игорь Головань подал апелляционную жалобу, в которой, в частности, указал, что в этом деле нет обоснованного подозрения в совершении бывшим Президентом уголовного преступления, и констатировал отсутствие данных о намерениях собственника имущества продать или подарить арестованные картины.

Судьи решили удовлетворить апелляцию, поскольку обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая, о чем был составлен соответствующий протокол обыска от 26 мая.

Основанием для проведения указанного обыска послужила служебная записка старшего оперуполномоченного в органах внутренних дел подполковника Государственного бюро расследований Анатолия Савина.

Кроме этого, прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на это имущество, его удовлетворили.

Вместе с тем отмечается отсутствие определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска, не содержатся данные об обращении стороны обвинения о легализации проведения такого обыска непосредственно после его проведения.

Учитывая изложенное, коллегия судей считает, что инициатором ходатайства не была доказана законность ареста имущества, однако судья на это внимания не обратил и принял решение об аресте имущества.

Таким образом, указанное решение подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.

Также коллегия судей обращает внимание на то обстоятельство, что обращаясь с ходатайством к следователю судьи, прокурор Станислав Папазов отметил в тексте ходатайства, что был проведен именно неотложный обыск, и просил наложить арест на имущество, изъятое во время неотложного обыска, и только во время судебного заседания в апелляционном суде прокурор Александр Литвинюк сослался на то, что имел место не обыск, а осмотр, отметив, что после отказа в удовлетворении ходатайства о легализации обыска был составлен протокол осмотра, с легализацией которого в дальнейшем обратился прокурор.

По мнению коллегии судей, такие действия органа досудебного расследования противоречат принципам правовой определенности, являются недопустимыми и не могут быть основанием для ареста имущества.

Новости по теме: Выставка картин Порошенко: В Музей Гончара снова нагрянули сотрудники ГБР

Напомним, ранее Порошенко вызвали в ГБР 29 мая по делу о разговоре с Байденом, однако в тот день экс-президент Украины попросил музей Ивана Гончара устроить выставку картин.

До этого, 26 мая, сотрудники Государственного бюро расследований штурмом взяли здание Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", где пятый президент Украины Петр Порошенко открыл выставку картин из своей семейной коллекции.