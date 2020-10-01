Апелляционный суд арестовал десятого радикала, напавшего на автобус активистов "Патриоты - За жизнь"

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Харьковский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения уже десяти из 15 подозреваемых в нападении на автобус с активистами "Патриоты - За жизнь", апелляционные жалобы которых начали рассматривать 1 октября.

Акция протеста у суда продолжается. Возле учреждения ограничено движение транспорта.

Отметим, первым, кому суд отказал в освобождении из-под стражи, стал подозреваемый Евгений Шкирков.

Его хотели взять на поруки сразу несколько нардепов Яна Зинкевич и Михаил Бондарь (фракция "Европейская солидарность"), Игорь Гузь ( "За будущее"), а также экснардеп Оксана Корчинский.

Однако, судьи ходатайство не удовлетворили.

Позже были оставлены без изменений еще несколько мер пресечения подозреваемым в нападении на активистов "Патриоты - За жизнь".

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

В Европейском Союзе действия радикалов, как и бездействие властей в этом вопросе поддались жесткой критике.

Так, член Европарламента от Австрии, представитель фракции социал-демократов Ханнес Хайде решительно осудил нападения радикалов на мирных граждан и призвал украинские власти сделать все для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Член комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат выразила возмущение серией недавних нападений радикалов в Украине и подчеркнула, что одна из самых известных украинских ультраправых группировок - "Национальный корпус" - несет ответственность за многочисленные нападения в рамках объявленного ею "человеческого сафари" в Украине.

А депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла подчеркнул, что Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.

"Когда вооруженная группировка "Национального корпуса" нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат.