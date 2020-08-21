Антимонопольный комитет начал дело против кондитерской фабрики Roshen

Завод Roshen в Киеве Википедия

Субъекты подозреваются в злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки

Антимонопольный комитет Украины начал дело против субъектов хозяйствования, входящих в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем кукурузной крахмальной патоки (сиропов). При этом, по оценке Комитета, Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки доминирующего положения на этом товарном рынке.

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик.

В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом в ходе предварительного исследования АМКУ не выявил объективных причин для повышения цен этой группы", - отметили комитете.

Как отмечается, такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентам на рынках кондитерских изделий, могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

По данному факту происшествия Антимонопольный комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Справка:

Крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий. Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия. Иногда патока используется в качестве подсластителя.

Ранее сообщалось, что российская компания Rot Front через Европейский суд пытается запретить украинской кондитерской корпорации Roshen использовать этикетку для конфет "Ромашка" с изображением ромашки. Российская фирма считает, что этикетка Roshen похожа на их, а потому потребитель может их перепутать.