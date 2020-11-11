Антикоррупционный суд отправил в тюрьму депутата Полтавской ОГА за взятку полицейскому
Депутата и его сообщника лишили свободы сроком на 4,5 года
Высший антикоррупционный суд отправил в тюрьму депутата Полтавского облсовета и заместителя начальника одного из отделов КП "Полтавафарм" за взятку сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбук.
Отмечается, что депутат и чиновник предприятия были разоблачены на предоставлении 35 тыс. гривен неправомерной выгоды представителю правоохранительных органов в мае 2017 года. За эти деньги они пытались ускорить проведение обследований и предоставление специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотиков, психотропов и прекурсоров.
Согласно решению суда, депутат и чиновник признаны виновными в совершении преступления по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Приговором суда они лишены свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, а также конфисковано в доход государства 35 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Приговор вступит в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если не будет подано апелляции.
Как сообщает Telegram-канал "Центр противодействия коррупции", в деле речь идет о Валерии Прядко, который занимал должность депутата Полтавского облсовета с 2015 года, а ранее был и. о. директора "Полтавафарм". Сообщник депутата-чиновник КП "Полтавафарм" Руслан Гнездов.
Напомним, недавно правоохранители задержали главу Черниговской райгосадминистрации и по совместительству депутата ОГА из-за получения 10 тыс. долларов взятки от местного жителя. Чиновник требовал деньги за выдачу распоряжения.