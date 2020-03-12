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Антикоррупционные чистки не нравятся многим: В Киеве неизвестные подожгли авто главы Госэкоинспекции

Фирсов утверждает, что таким образом "люди оценили работу его команды во главе экоинспекции"

Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов рассказал, что неизвестные сожгли его автомобиль, стоявший под домом.

Об этом он написал на странице в Facebook, добавив соответствующие фото.

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - сообщил Фирсов.

Председатель Госэкоинспекции предположил, что это произошло из-за того, что "реальные штрафы для загрязнителей и антикоррупционные чистки не нравятся многим людям".

"Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампик, то теперь уже перешли к методам откровенного террора", - считает он.

Также Егор Фирсов добавил, что таким образом некоторые "оценили" работу его команды во главе экоинспекции.

"Означает ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Наоборот, мы на верном пути и только усилим работу", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Кабинет министров Украины назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова и. о. председателя Государственной экологической инспекции.

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