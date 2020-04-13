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Анализ черных ящиков украинского "боинга" откладывается из-за пандемии

Место трагедии украинского "Боинга" в Иране

 Фото из открытых источников

Расшифровка должна проходить в присутствии нескольких экспертов нескольких стран

Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране украинского "боинга" откладывается из-за пандемии коронавируса, передает DW.

Отмечается, что такое решение было принято Канадой и еще несколькими странами, граждане которых погибли в катастрофе.

Просьба отложить исследования бортовых самописцев направили в Тегеран, поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран.

Сообщается, что в воскресенье, 12 апреля, Совет Канады по безопасности транспорта сообщил, что представители Иран несколькими днями ранее связались с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что расшифровку стоит отложить до того момента, когда карантинные ограничения будут сняты.

Ранее сообщалось, что украинская сторона до сих пор не получила черные ящики с самолета "МАУ", который сбили в Иране 8 января.

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