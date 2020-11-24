Американские политики не хотят завершения конфликта на Донбассе, им выгодно поддерживать напряжение с РФ, – Кузьмин

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Пока россияне и американцы не договорятся между собой о том, как Украина будет себя вести, никаких сдвигов на Донбассе не будет

Затягивать вопрос решения конфликта на Донбассе украинским властям приказали американские политики, потому что им выгодно поддерживать накал с Россией.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Народный депутат считает, что встречи лидеров стран "нормандского формата" в 2020-м году не будет, поскольку власти Украины до сих пор кардинально не изменили свое отношение к решению проблемы Донбасса.

Кроме этого политик напомнил заявление посла Канады в Украине о том, что украинская власть вообще не имеет никакого отношения к решению проблемы Донбасса, она ни на что не способна, ни на что не влияет и так себя вести Украине приказали американские партнеры.

"Он так и сказал, что затягивать вопрос решения конфликта на Донбассе украинским властям приказали американские дипломаты, американский Госдеп, американские политики. А для чего? Для того, чтобы поддерживать напряжение с Россией. И на самом деле мы же видим, что происходит противостояние России и США. И это противостояние происходит на территории Украины. Мы для них поле боя", - сказал Ренат Кузьмин.

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Украина для американцев, по словам нардепа, как подопытный кролик и живая масса, на которой можно проводить испытания. И именно по этой причине, считает Кузьмин, не будет никаких сдвигов на Донбассе, пока россияне и американцы не договорятся между собой о том, как Украина будет себя вести.

"Вот такой, к сожалению, очень печальный прогноз", - акцентировал Ренат Кузьмин.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется до 24 декабря 2020 года.