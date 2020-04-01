Около 60 человек, которые вернулись из Катара, сбежали из обсервации в столичном отеле, - МВС

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко МВД Украины

В МВД отметили, что не могут удерживать людей силой

Из обсервации в столичном отеле "Казацкий" сбежали около 60 человек, которые вернулись в Украину из Катара.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он объяснил, что людям удалось это сделать "из-за законодательных неточностей".

По его словам, МВД не может удерживать их в отеле силой.

При этом Геращенко добавил, что граждане сами должны понимать свою ответственность.

Сейчас за нарушение условий обсервации предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а если это приведет к заражению людей коронавирусом, им может грозить до 3 лет заключения.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина начнет возвращаться к привычному ритму жизни не раньше 15 мая.

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Также глава МВД рассказал, при каких условиях украинцев будут наказывать за выход на улицу.