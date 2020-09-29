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5 тысяч патронов и 300 снарядов. Около Мангуша нашли склад боеприпасов, - фото

Фото из открытых источников

Правоохранители вблизи поселка Мангуш в лесополосе, на территории заброшенной полуразрушенного здания обнаружили большой склад боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Мангушского отделения и взрывотехническая служба ГУНП в Донецкой области.

На месте было выявлено более 5 тысяч патронов различного калибра, мина, 310 бронебойных и осколочно-фугасных зажигательных трассирующих снарядов и еще четыре цинковых ящика с патронами.

Сейчас полицейские проводят следственно-оперативные действия и устанавливают владельца боеприпасов.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Источник в ВСП сообщил подробности этой операции. Мужчина обратился в контрразведку СБУ и сообщил, что видел, как неустановленные лица разгружали какие-то ящики. 

На указанное место выехали сотрудники ВСП, провели осмотр местности и обнаружили огромный схрон оружия.  Затем вызвали полицию.

Правоохранители должны установить, кому принадлежат данные боеприпасы.

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