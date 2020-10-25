live
Новости » События Читати новину українською

400 гривен за голос: В Одесской области предупредили подкуп избирателей

В Украине 25 октября начались местные выборы Фото из открытых источников

Нарушителю грозит от пяти до семи лет лишения свободы

В Одесской области задержали мужчину, который за денежное вознаграждение предлагал отдать свой голос на местных выборах нескольким десяткам граждан. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе полиции. 

Как отмечается, в городе Измаил правоохранители обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос мужчина обещал заплатить по 400 гривен.

"По "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Мужчину задержали в процессуальном порядке", - отметили в пресс-службе полиции. 

Новости по теме: СБУ разоблачила депутата Сумского облсовета на вымогательстве денег для предвыборной кампании

В результате было открыто уголовное производство по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, накануне, 24 октября, в Украине правоохранители получили почти 900 заявлений о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. В частности, больше всего нарушений зафиксировали в Днепропетровской и Ровенской областях.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Россия запустила ракету "Союз" с новым экипажем МКС В КНДР во время военного парада показали новую баллистическую ракету Запуск ракеты Falcon 9 зафиксировали на фоне Солнца. Видео SpaceX запустит спутники, которые будут отслеживать сверхзвуковые ракеты
Loading...

программы канала ZIK

COVID-19 vs местные выборы. Реинтеграция Донбасса. Искусственные скандалы |
Сергей Сивохо | Ситуация на востоке. Выборы. Пожары на Луганщине | Интервью с Литвиненко | 24.10.20
Тимошенко, Порошенко, Саакашвили ... О чем говорят их мимика и жесты | Психолог Вадим Колесников
Минские соглашения. Дебаты Трампа и Байдена. Экономика. Правительственные ротации | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Олег Волошин | Экономические связи и опросы на выборах |