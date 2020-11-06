35 кг метадона и тонна прекурсоров: В Киевской области сотрудники Офиса генпрокурора разоблачили мощную нарколабораторию

По данным следствия, эта лаборатория могла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции и следователи полиции Киева разоблачили мощную нарколабораторию в Киевской области и задержали ее организаторов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В начале лета 2020 года гражданка Российской Федерации совместно гражданами Украины, организовала на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ. Сообщники непосредственно изготавливали метадон, а россиянка осуществляла общее управление и налаживала каналы сбыта произведенного "товара" на территории Украины, России и Беларуси", - говорится в сообщении.

По данным следствия, эта лаборатория могла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно.

Во время обыска правоохранители изъяли около 35 кг метадона и 1 тонну прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг метадона, свыше 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), а также 35 тыс. долларов.

Предварительная стоимость изъятого составляет около 50 млн грн.

На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.

Сейчас идет следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Уточнивается, сообщено о подозрении трем участникам преступной группы, которые организовали деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбыта его на территории Украины и стран ближнего зарубежья (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313 УК Украины).

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Напомним, недавно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора и активного участника транснациональной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков.