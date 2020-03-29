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359 украинцев вернулись в Украину спецрейсом из Нью-Йорка

Фото из открытых источников

В целях безопасности пассажирам не предлагали еду

В Украину прибыл самолет с 359 украинцами, которых эвакуировали из Нью-Йорка в Киев.

Об этом на странице в Twitter сообщил журналист "Голоса Америки" Михаил Комодовський.

Стюардессы во время выполнения полета были одеты в защитные костюмы, а еду пассажирам не предлагали, чтобы обеспечить минимум лишних контактов на борту.

После прибытия всем пассажирам измеряли температуру.

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В украинском посольстве добавили, что пассажиры обеспечены защитными масками.

Как сообщалось ранее, сегодня на столичный вокзал прибыл спецрейс с украинцами из России, которых эвакуировали из-за коронавируса.

До этого, 15 марта, в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Италии украинцами.

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Впоследствии министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что один только "Борисполь" уже принял и отправил более 56 самолетов.

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