25 октября – ближайшая точка, касающаяся реинтеграции Донбасса, – политолог Солонтай

Телеканал ZIK

Какая может быть реинтеграция Донбасса с дискуссией до сих пор в Верховной Раде о том, будем ли мы проводить выборы во всех городских, поселковых и сельских советах?

25 октября – это ближайшая точка, касающаяся реинтеграции Донбасса.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт Александр Солонтай.

Эксперт отметил важность проведения местных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Украине, ведь по его словам, в некоторых местных администрациях уже 10 лет не менялась власть.

"25 октября – это ближайшая точка, касающаяся реинтеграции. Если говорить о каком-то конкретном проекте, который ведет Резников, то это хорошая инициатива по воде в Мариуполе, это французский кредит… Но вопрос по восстановлению Донбасса политический и экономический. Если говорим о реинтеграции, внешних переговорах, – это политический вектор. Но внешняя политика исходит из внутренней политики. То какая может быть политическая реинтеграция Донбасса с дискуссией до сих пор в Верховной Раде о том, будем ли мы проводим выборы во всех городских, поселковых и сельских советах!" – подчеркнул эксперт.

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По словам Солонтая, понятна дискуссия относительно Донецкой и Луганской областных советов, чтобы с точки зрения безопасности и как компромисс политических сил там не проводить выборы, а оставить ВГА.

"Эта дискуссия понятна. Но, когда до сих пор под сомнение ставится, что город Константиновка, где 10 лет нет выборов городского совета, или Бахмут, где уже создали ОТО, нет выборов местного самоуправления, то у меня возникает вопрос: если Резников действительно хочет делать реинтеграцию, он должен был бы поднять вопрос, по моему мнению, о том, что ВГА на уровне области остается, но на уровне сел, поселков и городков, тем более, в условиях админреформы, должны быть местные выборы", – подчеркнул политолог и добавил, что людям, которые уже 5 лет живут на освобожденной территории, должны быть возвращены права на местное самоуправление.

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Как сообщалось, премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россию не интересуют неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса.

Добавим, Алексей Резников ранее назвал условия и дату следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, это может произойти после выполнения договоренностей предыдущей встречи, которая состоялась в Париже в декабре 2019 года, однако не исключил возможности проведения в августе.