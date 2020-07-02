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Подполковник СБУ требовал 250 тисяч долларов за сокрытие деталей смерти нардепа

Решается вопрос об отстранении подполковника от должности Офис генерального прокурора

Чиновник возглавил преступную группировку, которая занималась вымогательством и угрожала насилием

Правоохранители разоблачили преступную группировку во главе с подполковником СБУ, которая требовала 250 тысяч долларов за неразглашение деталей смерти народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

Как выяснилось, сотрудник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группой, члены которой в течение мая 2020 года требовали от гражданина 250 тысяч долларов за неразглашение сведений относительно обстоятельств смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему повредить.

В случае отказа давать взятку, члены группировки угрожали потерпевшему применением насилия в отношении него и его близких.

В результате подполковнику СБУ сообщили о подозрении в вымогательстве по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и его отстранение от должности.

В настоящее время следователи ГБР проводят обыски по местам жительства фигурантов дела и в Управлении СБУ в Одесской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Имя народного депутата не сообщили.

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Напомним, 23 мая в Киеве члена депутатской группы "Доверие" Валерия Давыденко было найдено застреленным в собственном офисе. После чего было начато расследование.

А недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в деле о смерти Давыденко изучаются различные версии, но основная – самоубийство.

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