live
Новости » Черновцы Читати новину українською

Во второй тур выборов мэра Черновцов выходят Кличук и Михайлишин, - экзитпол студии Савика Шустера

В Украине 25 октября начались местные выборы Фото из открытых источников

Роман Кличук набрал 29,13% голосов

Во второй тур местных выборов мэра Черновцов выходят кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и кандидат от "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

В частности, предварительные данные голосования за мэра Черновцов следующие:

  1. Роман Кличук ("Единственная альтернатива") - 29,13%;
  2. Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") - 21,43%;
  3. Алексея Каспрук ("Пропозиция") - 17,94%;
  4. Виталий Другановский ("Слуга народа") - 13,67%;
  5. Василий Максимюк ("Европейская солидарность") - 4,49%.

Экзитпол по местным выборам в Черновцах Фото из открытых источников

В то же время по предварительным подсчетам в горсовет могут попасть:

  1. "Единственная Альтернатива" — 22,14%;
  2. "Слуга народа" — 14,74%;
  3. "Команда Михайлишина" — 12,21%;
  4. "Европейская солидарность" — 10,85%;
  5. "Пропозиция" — 8,82%;
  6. Общественное движение "Народный контроль" - 5,43%.

Экзитпол по местным выборам в Черновцах Фото из открытых источников

К слову, сейчас в Черновцах нет городского главы, его обязанности исполняет Василий Продан.

Новости по теме: На выборах мэра Николаева лидирует Сенкевич, - экзитпол студии Савика Шустера

Напомним, данные экзитпола телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" свидетельствуют о том, что действующий председатель Днепровского городского совета Борис Филатов с результатом 44,47% лидирует на выборах в Днепре.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ни одна область Украины не готова к ослаблению карантина, - Минздрав Выборы в красной зоне: На одном из участков Полтавы отсутствует разметка для соблюдения дистанции В Украине за сутки обнаружили 6088 новых случаев COVID-19, — Минздрав Укрзализныця с понедельника возобновит продажу билетов на 11 станциях
Loading...

программы канала ZIK

COVID-19 vs местные выборы. Реинтеграция Донбасса. Искусственные скандалы |
Сергей Сивохо | Ситуация на востоке. Выборы. Пожары на Луганщине | Интервью с Литвиненко | 24.10.20
Тимошенко, Порошенко, Саакашвили ... О чем говорят их мимика и жесты | Психолог Вадим Колесников
Минские соглашения. Дебаты Трампа и Байдена. Экономика. Правительственные ротации | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Нарушения во время местных выборов, подсчет голосов: Якубин в эфире телеканала ZIK, 25.10.20