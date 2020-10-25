Во второй тур выборов мэра Черновцов выходят Кличук и Михайлишин, - экзитпол студии Савика Шустера

В Украине 25 октября начались местные выборы Фото из открытых источников

Роман Кличук набрал 29,13% голосов

Во второй тур местных выборов мэра Черновцов выходят кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и кандидат от "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

В частности, предварительные данные голосования за мэра Черновцов следующие:

Роман Кличук ("Единственная альтернатива") - 29,13%; Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") - 21,43%; Алексея Каспрук ("Пропозиция") - 17,94%; Виталий Другановский ("Слуга народа") - 13,67%; Василий Максимюк ("Европейская солидарность") - 4,49%.

Экзитпол по местным выборам в Черновцах Фото из открытых источников

В то же время по предварительным подсчетам в горсовет могут попасть:

"Единственная Альтернатива" — 22,14%; "Слуга народа" — 14,74%; "Команда Михайлишина" — 12,21%; "Европейская солидарность" — 10,85%; "Пропозиция" — 8,82%; Общественное движение "Народный контроль" - 5,43%.

Экзитпол по местным выборам в Черновцах Фото из открытых источников

К слову, сейчас в Черновцах нет городского главы, его обязанности исполняет Василий Продан.

Напомним, данные экзитпола телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" свидетельствуют о том, что действующий председатель Днепровского городского совета Борис Филатов с результатом 44,47% лидирует на выборах в Днепре.