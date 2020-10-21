ВАКС отстранил от должности еще на месяц руководителя Черновицкого облсовета

Черновицкий областной совет Высший антикоррупционный суд

Чиновника подозревают в вымогательстве взятки

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил еще на месяц срок отстранения от должности председателя Черновицкого областного совета. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВАКС.

"Во вторник, 20 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок отстранения от должности председателю Черновицкого областного совета еще на один месяц – до 20 ноября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по версии следствия, подозреваемый выразил просьбу одному из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Позже правоохранительные органы задокументировали факт получения председателем Черновицкого облсовета части взятки в размере 180 тыс. долларов США.

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Напомним, 4 февраля председателю Черновицкого областного совета было сообщено о подозрение в получении неправомерной выгоды.