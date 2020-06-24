В Черновцах уровень воды в реке Прут превысил 6 метров

В некоторых районах уровень воды достигал 7,5 и 8,7 метров

В Черновцах начался сильный паводок в связи с тем, что уровень воды в реке Прут превысил шесть метров. В области уже затопило несколько сел, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Согласно сообщению, в 13:30 уровень воды в реке составлял 6,02 метра, а через полчаса, в 14:00, уже 6,11 метров.

Кроме того, в селе Тарасовцы Новоселицкого района уровень воды достигал 7,5 метров в 12:00, а в селе Дубовцы в 13:00 Прут поднялся аж до 8,7 метров.

Ранее ожидалось максимальное прохождение воды в реке Прут с уровнем 6 метров.

Также сообщается, что в селах Стрелецкий Кут и Ревностно Кицманского района подтоплено 255 домов и дворов. В связи с этим было підселено 14 человек.

Кроме того отмечается, что повреждены электросети и отключено газоснабжение.

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Ранее сообщалось, что в Черновицкой области произошел обрыв на газопроводе-отводе до газораспределительной станции Брусника, вследствие чего несколько сел остались без газа.