В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за "карантина выходного дня"

Протест предпринимателей в Черновцах Общественное

Протестующие требуют разрешить работу рынка

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу из-за введения "карантина выходного дня". Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что участники акции протеста требуют разрешить работу базара во время карантина. В частности, продавцы рынка написали обращение к руководству Черновицкой облгосадминистрации с требованием разрешить им работать.

По словам предпринимателей, на рынке можно организовать работу с соблюдением всех противоэпидемических ограничений, ведь рынок не является закрытым помещением. При этом директор заведения Игорь Маслянчук выступил в поддержку требований предпринимателей и призвал собрать подписи и передать обращение в облгосадминистрацию.

Как сообщает "Молодий буковинець", к митингующим прибыл заместитель городского головы Черновцов Александр Паскарь. Он заявил, что Кабинет министров должен был бы предусмотреть компенсацию для предпринимателей, которые остаются без работы и заработков.

На вопрос о том, почему городской совет не отказывается от выполнения постановления правительства, чиновник ответил, что не имеет полномочий для начала этого процесса. "Что Тернополь, что Ивано-Франковск, что Одесса... Все они решения принимали на сессиях. У меня нет полномочий принять такое решение. Сессия может собраться в трех случаях: ее может собрать мэр, ее может собрать секретарь, ее депутаты могут собрать, если есть две трети от состава", – сказал Паскарь.

Кроме того, он добавил, что сейчас в Черновцах нет городского головы, а обязанности мэра выполняет секретарь совета Василий Продан, который уже неделю болеет.

Ранее сообщалось, что в Тернополе десять бизнесменов создали религиозную организацию "Братство лысых", чтобы таким образом обеспечить работу своих заведений во время "карантина выходного дня". По словам одного из рестораторов, Кабинет министров не услышал предпринимателей, которые вышли на протест.