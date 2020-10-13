В Черновцах школы продолжат обучение до конца недели

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По словам секретаря, сейчас ситуация с коронавирусом в школах контролируемая

Городская власть Черновцов решила не отправлять школьников на досрочные каникулы, по крайней мере до конца недели они продолжат обучение. Об этом заявил секретарь горсовета Черновцов Василий Продан, передает АСС.

По словам секретаря, сейчас ситуация с коронавирусом в школах контролируемая, в городе не городе не наблюдается рост больных.

"Сегодня МОН предоставило рекомендации органам местного самоуправления, в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19, сделать каникулы с 15 по 30 октября. Но учитывая, что в Черновцах такого роста заболеваемости не произошло, я посоветовался с руководителями управления образования Черновицкого городского совета, с директорами крупнейших школ и мы приняли решение, что и после 15 октября будем работать в привычном режиме, как работаем сегодня. А уже со следующей недели будем принимать решение, идем чуть раньше на каникулы, или не идем", - сказал Продан.

Он добавил, что на данный момент COVID-19 болеют 27 учителей и 19 учеников.

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Напомним, в условиях ухудшения ситуации по распространению коронавируса COVID-19 Министерство образования и науки направило письмо руководителям учреждений общего среднего образования, в котором рекомендует провести осенние каникулы для школьников с 15 по 30 октября 2020 года.