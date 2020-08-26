В Черновцах полностью остановили курсирование троллейбусов

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Водителя одного из троллейбусов хотели оштрафовать правоохранители

Черновицкое троллейбусное управление полностью остановило движение своего транспорта по городу. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

Как отметил исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашин в комментарии местному изданию "Молодой буковинец", на такой шаг пошли после того, как сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, который перевозил пассажиров.

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Известно, что правоохранители запретили Черновицкому троллейбусному управлению осуществлять перевозки пассажиров, поскольку Черновцы находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.

Также Ивашин рассказал, как полицейские отреагировали на вчерашнее решение городского совета об ослаблении карантинных ограничений.

"Полиция подчиняется непосредственно Киеву", - сказал чиновник.

Напомним, накануне Черновицкий городской совет отказался приостанавливать работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов, несмотря на попадание города в "красную" зону карантина.