В Черновцах открыли уголовное производство из-за ослабления карантина горсоветом

По словам правоохранителей, решение об отмене карантина принимает Кабмин

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В Черновцах правоохранители открыли уголовное производство против депутатов горсовета, которые приняли решение о частичную отмену карантинных ограничений на территории города. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

В полиции считают, что действия депутатов городского совета могут вызвать распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв.

Правоохранители напомнили, что карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины. Кроме того, уровень эпидемической опасности на той или иной территории определяет Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая установила "красный" показатель на территории Черновцов, Заставнивского и Кицманского районов области.

В общем, в полиции заявили, что решение городских депутатов о частичной отмене карантинных ограничений противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам. Там отметили, что на территории Черновцов продолжают действовать карантинные ограничения, определенные постановлением Кабмина.

Сейчас известно, что дело открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Виновникам грозит штраф, ограничение свободы на срок до трех лет или пол года тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что Черновицкий городской совет отказался приостанавливать работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов, несмотря на попадание города в "красную" зону карантина.