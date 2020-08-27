В Черновцах открыли уголовное производство из-за ослабления карантина горсоветом
По словам правоохранителей, решение об отмене карантина принимает Кабмин
В Черновцах правоохранители открыли уголовное производство против депутатов горсовета, которые приняли решение о частичную отмену карантинных ограничений на территории города. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.
В полиции считают, что действия депутатов городского совета могут вызвать распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв.
Правоохранители напомнили, что карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины. Кроме того, уровень эпидемической опасности на той или иной территории определяет Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая установила "красный" показатель на территории Черновцов, Заставнивского и Кицманского районов области.
В общем, в полиции заявили, что решение городских депутатов о частичной отмене карантинных ограничений противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам. Там отметили, что на территории Черновцов продолжают действовать карантинные ограничения, определенные постановлением Кабмина.
Сейчас известно, что дело открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Виновникам грозит штраф, ограничение свободы на срок до трех лет или пол года тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Черновицкий городской совет отказался приостанавливать работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов, несмотря на попадание города в "красную" зону карантина.