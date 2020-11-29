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В Черновцах открыли два уголовных дела из-за нарушений во время второго тура выборов

Фото из открытых источников

Всего было зафиксировано 11 сообщений о нарушениях

В Черновцах правоохранители открыли два уголовных производства по фактам нарушений во время проведения второго тура местных выборов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Отмечается, что всего было зафиксировано 11 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Большинство обращений, поступивших в период голосования, касались осуществления избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования. Кроме того, правоохранители получали сообщения о незаконных действиях с избирательными бюллетенями и нарушении сроков предвыборной агитации.

Что касается открытых уголовных дел, то одно из них касалось подписания членами комиссии на одном из участков протокола о подсчете голосов задолго до установления результатов выборов. В связи с этим было открыто производство по статье о фальсификации избирательной документации.

Кроме того, правоохранители зафиксировали факт выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу. Таким образом женщина-избиратель осуществила волеизъявление за себя и своего сына. Из-за этого было открыто производство о незаконном использовании избирательного бюллетеня.

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Напомним, в воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходил второй тур выборов городского головы. Уже утром представители Гражданской сети "ОПОРА" зафиксировали первые нарушения, которые касались недостаточного количества ящиков и кабинок для голосования, а также других проблем.

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