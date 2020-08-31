В Черновцах обучение в школах начнется 1 сентября, однако дистанционно, - горсовет

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Дошкольные учебные заведения не будут работать до 14 сентября

В Черновцах новый учебный год во всех школах города начнется 1 сентября, однако в дистанционной форме. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"Все школы и садики, учитывая ситуацию в городе и рекомендации Минздрава, приняли решение о дистанционном обучении начиная с 1 сентября", - рассказал секретарь горсовета Василий Продан. Также известно, что в условиях "красной" зоны учебные заведения будут работать до 14 сентября.

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Что касается учреждений дошкольного образования, то до 14 сентября они будут закрыты. "Надеемся, как только завершится период "красной" зоны садики смогут возобновить свою работу. Понимаем неудобство для родителей и необходимость работать, однако ради здоровья детей, мы пошли на такие меры. С 14 сентября надеюсь, что мы будем в другой цветной зоне и садики смогут возобновить свою работу", - рассказала и. о. начальника управления образования Нина Витковская.

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Напомним, на прошлой неделе депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за разрешение работы школ и детсадов с 1 сентября, несмотря на то, что город попал в "красную" зону.