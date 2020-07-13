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В Черновцах ГБР расследует действия патрульных, которые издевались над пенсионером

Фото из открытых источников

Полицейские обвинили пенсионера в незаконной торговле

Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможного превышения власти  работниками патрульной полиции во время задержания пенсионера, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов. Об этом говорится на сайті ведомства.

Как отмечается, досудебное расследование началось на основании сообщения в СМИ и социальных сетях.

По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю.

Также правоохранители составили админматериалы в отношении гражданина по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушение правил относительно карантина.

"В результате действий правоохранителей пенсионера были госпитализированы в местную больницу, где сейчас устанавливается степень полученных повреждений", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием. Им грозит от 3 до 8 лет в’тюрьмы.

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Прокуратура сообщила о подозрении бывшему старшему следователю районного управления Главного управления МВД Украины в г. Киеве, а ныне действующему адвокату, за преследование протестующих во время событий на Майдане в 2013-2014 годах.

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