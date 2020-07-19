В центре Черновцов спор закончился убийством

В центре Черновцов спор закончился убийством Полиция Черновицкой области

Злоумышленник был задержан на месте

В Черновцах ссора и драка между мужчинами переросли в стрельбу, в результате которой один из участников конфликта погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что происшествие произошло накануне на улице Небесной Сотни.

"Во время осмотра тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 54-летнего злоумышленника согласно статье 208 ("Задержание уполномоченным должностным лицом") Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Новости по теме: В США во время стрельбы пострадали 13 человек

Во время задержания злоумышленника у него изъято оружие, с применением которого он совершил указанное преступление.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия, назначен ряд судебных экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Новости по теме: В Киеве на Позняках произошла стрельба

Ранее сообщалось, что 4 июля, на Бессарабской площади в Киеве произошло массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали несколько человек.