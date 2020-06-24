В Черновицкой области ожидается прохождение максимального паводка: Местная власть дала рекомендации

Река Прут Фото из открытых источников

Ожидается прохождение уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см

Синоптики предупреждают, что сегодня на реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высотой до 730 см. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра 24 июня на р. Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста (уровень воды на 18:00 23 июня равна 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с", - говорится в сообщении.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопления сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;

срабатывания сигнальных устройств, затопления блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района;

затопления блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;

затопление автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопления Калиновского рынка г. Черновцов.

В свою очередь, Черновицкая областная государственная администрация предоставила местным жителям рекомендации на случай подтопления домов.

В частности, Черновицкая ОГА рекомендуют:

подготовить документы, деньги, драгоценности, запас одежды, лекарств и продуктов питания на несколько дней. Хранить их в водонепроницаемом пакете;

зарядить мобильный телефон и убедиться, что на счете достаточно средств;

переложить в помещении как можно выше ценные вещи и продукты питания;

перед выходом из дома отключить все приборы от электросети, перекрыть газ, воду, закрыть окна и двери.

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Напомним, в Черновицкой области произошел обрыв на газопроводе-отводе до газораспределительной станции Брусника, вследствие чего 3602 потребители в 9 селах остались без газа.