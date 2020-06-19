С кастрюлями, тарелками и ложками: Под Черновицкой ОГА рестораторы требовали разрешить им работать

Участие в акции приняли около 200 человек

В Черновцах под стенами областной госадминистрации на акцию протеста собрались представители ресторанного бизнеса, которые требовали возобновить работу их учреждений. Об этом сообщает АСС.

Согласно сообщению, на акцию вышли около 200 представителей ресторанного бизнеса, которые принесли с собой пустые кастрюли, тарелки и ложки. Также участники держали в руках плакаты с надписями: "Откройте рестораны!", "Не забирайте у людей возможность работать!".

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Как отмечается, митингующие требовали, чтобы власти разрешили открыть рестораны с 22 июня. Также было подготовлено соответствующее обращение к руководителям ОГА. Рестораторы уверяют, что будут придерживаться всех санитарно-эпидемиологических требований.

Следует заметить, что все протестующие были в масках, перчатках и придерживались социальной дистанции.

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Напомним, накануне в Черновцах смягчили карантинные мероприятия, которые были введены в связи с распространением коронавируса.