Прямое железнодорожное сообщение с Киевом и модернизированный аэропорт: Что просил председатель Черновицкой ОГА во время визита Зеленского

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Президент заявил, что не знал об отсутствии прямого сообщения со столицей

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук обратился к президенту с просьбой запустить прямое железнодорожное сообщение с Киевом и модернизировать аэропорт. Об этом он заявил во время встречи президента с представителями бизнеса региона, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы должны работать над тем, чтобы построить дополнительную железнодорожную ветку, которая бы напрямую соединила нашу Буковину со столицей Украины, а не через объезд через Республику Молдова. Также модернизированный аэропорт или новый аэродром в Черновцах должны стать воздушными воротами для туристической и бизнес-привлекательности региона", - сказал Осачук.

На это Владимир Зеленский отметил, что не знал об отсутствии прямого сообщения Киев-Черновцы, и назвал такую ситуацию "реальной инфраструктурной проблемой" региона.

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"Нам интересно как государству поддержать такой проект. Это проект сложный, а всегда хочется решать сложные проблемы... и если этого действительно нет - это приоритет", - заявил президент.

Как отмечается, нардеп фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу во время общения с президентом сообщил, что уже есть частный инвестор, заинтересованный в проекте железнодорожного сообщения протяженностью 34 км в комплексе с портом "Вадул-Сирет".

В свою очередь Зеленский предложил провести предметную дискуссию по этому вопросу вместе с министром инфраструктуры и руководителем "Укрзализныци".

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Напомним, во время встречи встречи с представителями бизнеса Черновицкой области президент заявил, что в следующем году второй частью программы "Большого строительства" станет восстановление 100 культурных объектов.