Прямое железнодорожное сообщение с Киевом и модернизированный аэропорт: Что просил председатель Черновицкой ОГА во время визита Зеленского
Президент заявил, что не знал об отсутствии прямого сообщения со столицей
Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук обратился к президенту с просьбой запустить прямое железнодорожное сообщение с Киевом и модернизировать аэропорт. Об этом он заявил во время встречи президента с представителями бизнеса региона, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы должны работать над тем, чтобы построить дополнительную железнодорожную ветку, которая бы напрямую соединила нашу Буковину со столицей Украины, а не через объезд через Республику Молдова. Также модернизированный аэропорт или новый аэродром в Черновцах должны стать воздушными воротами для туристической и бизнес-привлекательности региона", - сказал Осачук.
На это Владимир Зеленский отметил, что не знал об отсутствии прямого сообщения Киев-Черновцы, и назвал такую ситуацию "реальной инфраструктурной проблемой" региона.
"Нам интересно как государству поддержать такой проект. Это проект сложный, а всегда хочется решать сложные проблемы... и если этого действительно нет - это приоритет", - заявил президент.
Как отмечается, нардеп фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу во время общения с президентом сообщил, что уже есть частный инвестор, заинтересованный в проекте железнодорожного сообщения протяженностью 34 км в комплексе с портом "Вадул-Сирет".
В свою очередь Зеленский предложил провести предметную дискуссию по этому вопросу вместе с министром инфраструктуры и руководителем "Укрзализныци".
Напомним, во время встречи встречи с представителями бизнеса Черновицкой области президент заявил, что в следующем году второй частью программы "Большого строительства" станет восстановление 100 культурных объектов.