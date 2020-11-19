Председателя Черновицкого облсовета госпитализировали с COVID-19, его состояние тяжелое

Иван Мунтян Чернівецький промінь

Чиновник находится на дотации кислорода

Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян попал в больницу с двусторонней пневмонией и подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

По словам врача-пульманолога Черновицкой областной клинической больницы Татьяны Цинтар, поражение легких чиновника составляет 50%, а его состояние стабильно тяжелое.

Отмечается, что главу облсовета госпитализировали еще в субботу, 14 ноября, а в понедельник Мунтяна перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы. Уже во вторник его состояние ухудшилось и сейчас он находится на дотации кислорода.

Ранее сообщалось, что в Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу из-за введения "карантина выходного дня". Тогда протестующие требовали разрешить работу базара во время карантина.

Напомним, по состоянию на утро 19 ноября в Украине коронавирус COVID-19 подтвердили у 583 510 человек. В частности, за минувшие сутки было зарегистрировано 13 357 новых случаев болезни, что стало новым антирекордом.