Повторные выборы мэра Черновцов: ТИК назвала победителя

Роман Кличук Фото из открытых источников

Кличук получил 59,54% голосов избирателей

На выборах городского главы Черновцов, которые состоялись 29 ноября, победил кандидат от партии "Единая альтернатива", бизнесмен Роман Кличук. Об этом пишет "Суспильное" со ссылкой на городскую избирательную комиссию.

В частности, Кличук получил 59,54% голосов избирателей, а его конкурент Виталий Михайлишин - 37,5%.

По информации ТИК, средняя явка на выборах мэра в Черновцах составила 22,65%.

Напомним, в Черновцах правоохранители открыли два уголовных производства по фактам нарушений во время проведения второго тура местных выборов. Отмечается, что всего было зафиксировано 11 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.