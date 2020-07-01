Подросток из Буковины продавал персональные данные миллионов людей со всего мира, – полиция

На Буковине подросток торговал персональными данными миллионов людей Фото из открытых источников

17-летний черновчанин вмешивался в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией

На Буковине полиция разоблачила 17-летнего подростка, который сбывал персональные данные граждан из разных стран мира. Об этом сообщает пресслужба полиции Черновицкой области

"Во время санкционированного обыска полицейские нашли дома у 17-летнего парня доказательства несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы известных компаний и сбыта конфиденциальной информации. Также правоохранители обнаружили у него персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 17-летний черновчанин вмешивался в автоматизированные системы международных компаний, занимаются электронной коммерцией.

Используя вредоносное программное обеспечение, парень овладевал конфиденциальной информации интернет-пользователей, которую затем продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

У парня изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации.

Результаты экспертизы выявили более 300 тысяч текстовых файлов, содержащих персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

По данному факту правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений по ч. 1-2 статьи 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК украины.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, через обманчивую практику раскрытия персональных данных пользователей Facebook выплатит в Канаде 9,5 млн долл штрафа (около 7 млн долл США).