"Откат" на почти 220 тыс. грн: Следователи ГБР задержали чиновника Черновицкой ОГА

ГБР Фото из открытых источников

Чиновник требовал 10% от стоимости за победу в тендере

Следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учреждений образования Черновицкой области перечисление средств за выполненные работы в качестве "отката". За что его накануне и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере 800 долл.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

По информации местных СМИ, речь идет о руководителе департамента образования и науки Черновицкой ОГА Николае Харатине.

Напомним, ранее в Киевской области поймали на взятке чиновника Государственного геммологического центра.