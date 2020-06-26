Наводнение в Черновцах полностью снесло мост
Раньше мост был в аварийном состоянии
В Черновцах, вследствие превышения воды в реке Прут, наводнение полностью разрушило аварийный мост между Маршицами и Лункой. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
"Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушила аварийный мост между Маршицами и Лункой. Единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста!", - напив Осачук.
Как известно, западную Украину накрыли сильные дожди, в результате чего образовались сильный паводок. Людям затопило дома. В городах затопило улицы.
Ранее сообщалось, что в Черновцах начался сильный паводок в связи с тем, что уровень воды в реке Прут превысил шесть метров. В области уже затопило несколько сел.