Наводнение в Черновцах полностью снесло мост

Разрушенный мост в Черновцах Facebook-страница Сергея Осачука

Раньше мост был в аварийном состоянии

В Черновцах, вследствие превышения воды в реке Прут, наводнение полностью разрушило аварийный мост между Маршицами и Лункой. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушила аварийный мост между Маршицами и Лункой. Единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста!", - напив Осачук.

Как известно, западную Украину накрыли сильные дожди, в результате чего образовались сильный паводок. Людям затопило дома. В городах затопило улицы.

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Ранее сообщалось, что в Черновцах начался сильный паводок в связи с тем, что уровень воды в реке Прут превысил шесть метров. В области уже затопило несколько сел.