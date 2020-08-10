На Буковине заявили о начале второй волны эпидемии COVID-19

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Рост заболеваемости фиксируют во всех районах области

Черновицкую область накрывает вторая волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 - во всех районах региона наблюдается повышение уровня заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Как отмечается, во время онлайн-совещания с главными врачами учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, и руководителями госпитальных баз заместитель главы ОГА Наталья Гусак заявила, что сейчас главная цель – сделать так, чтобы уровень заболеваемости не рос, а стабилизировался.

Кроме этого, первейшая задача, стоящая перед госпитальными базами – сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 миллионов неиспользованных средств.

"Есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривни на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", – призвала главных врачей госпитальных баз заместитель главы ОГА.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 10 августа, в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусной болезни COVID-19.