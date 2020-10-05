На Буковине зафиксировали десятки случаев повторного заражения COVID-19

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Сейчас Черновицкая область относится к "оранжевой" зоне карантина

В Черновицкой области около 20 жителей региона повторно заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Нужно беречься и тем, кто уже болел COVID-19. Сейчас около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Как отмечается, с 5 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование, которое предусматривает, что Буковина продолжает оставаться в "оранжевой" зоне.

"Не важно, в какой мы зоне карантина – "красной", "оранжевой", "желтой" или "зеленой". Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать противоэпидемическими нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию – это обязанность каждого из нас", - подчеркнула Гусак.

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Напомним, по состоянию на утро 5 октября в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 230 236 человек, за минувшие сутки подтвердили 3774 новых случая.