На Буковине в результате столкновения двух авто четыре человека попали в больницу, среди них дети

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение

В Хотинском районе Черновицкой области на перекрестке автодорог в результате столкновения двух транспортных средств травмировались четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент случился сегодня, 14 января, в селе Зарожаны. Так 40-летняя водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны города Хотин, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем КИА, который двигался по встречной полосе, под управлением 51-летнего буковинца.

В результате аварии травмы получили водитель Chevrolet, ее двое малолетних детей, а также ребенок из автомобиля KIA. Все четверых травмированных доставили в Хотинскую районную больницу для получения медицинской помощи.

На месте ДТП работают правоохранители для установления причин и обстоятельств аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно во Львовской области вблизи села Пасеки Зубрицкие столкнулись два авто, в результате ДТП погибла пассажирка, еще четверо человек получили ранения.