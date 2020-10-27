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На Буковине в "красных" зонах усилили карантинные ограничения

Фото из открытых источников

В заведениях также ограничили количество посетителей

В Черновицкой области усилили карантинные ограничения в "красной" зоне, ограничив время работы заведений общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА

Согласно сообщению, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ограничить работу заведений общественного питания в Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы.

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Как отмечается, со вторника, 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. Кроме этого, в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассмотрит возможность введение новых ограничительных мер в стране, если в течение суток будут фиксировать 15 тысяч больных COVID-19. 

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