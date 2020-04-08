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В Черновицкой области более 50 медиков заболели коронавирусом

Пока в Украине растет количество больных COVID-19 Фото из открытых источников

У 40 человек нет симптомов, а 11 имеют симптомы заболевания

В Черновицкой области уже 51 медработник заболел коронавирусом, у большинства из них симптомов заболевания нет. Об этом "Укринформа" рассказали в пресс-службе Черновицкой ОГА.

"По состоянию на сегодня в Черновицкой области 51 медработник с подтвержденным COVID-19. Из них 40 человек бессимптомные, а 11 имеют симптомы заболевания. Шестеро медработников заразились во время выполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего медицинских работников заболели в Хотинском районе. В частности, в местной райбольнице заражения диагностировали у 22 человек.

Заместитель главного врача Хотинской ЦРБ Сергей Солодкий сообщил, что все больные работники больницы получают амбулаторное лечение, поскольку имеют легкое течение болезни.

"Также взяли мазки и в других медиков, которые могли контактировать с больными. Многие результаты уже пришли негативных COVID-19, некоторые результаты анализов еще ожидаем", - отметил Солодкий.

Напомним, в Черновицкой области от коронавирусной инфекции поправились 16 человек.

Как известно, с 1 апреля, в Черновицкой области было введено всобливий режим въезда и выезда.

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